Neue Vergabekriterien im Erneuerbare-Energien-Gesetz

Windkraft-Ziele sind kaum noch erreichbar

Aufgrund geänderter Vergaberegeln der Bundesnetzagentur ist der Ausbau der Windkraft in Baden-Württemberg ins Stocken geraten – mit dramatischen Folgen: Vermutlich können von Mitte nächsten Jahres an im Land so gut wie keine Windräder mehr gebaut werden.