Rottweil Zwischen Moderne und Mittelalter

Erster Halt war im Freiburger Stadtteil Rieselfeld bei der Maria-Magdalena-Kirche, einer der wenigen Kirchen aus dem 21. Jahrhundert. Dieses moderne ökumenische Gemeindezentrum wurde 2004 nach dem Plan der Architektin Susanne Gross aus Köln erbaut. Die Betrachtung der Kirche hinterließ zwiespältige Eindrücke. Als schöne Idee wurde es empfunden, eine katholische und eine evangelische Kirche unter einem Dach zu vereinigen. Die Klarheit von Raum und Material beeindruckten. Die Farbe des unverputzen Betons beherrscht die Räume, farbige Bilder gibt es nicht. Was den Menschen fehlt, die in dieser Gemeinde leben, zeigte sich in einigen hinzugefügten Elementen, wie in bunten Namensbildern der Konfirmanden auf einer Wandtafel.

Dieser Bau führte bereits hin zur zeitgenössischen Architektur in Weil am Rhein. Dort hatte die Gruppe auf dem Campus der Stuhlfabrik Vitra Gelegenheit, in einer Architekturführung durch Silvana Gabrielli die Bauwerke von weltberühmten Architekten unserer Zeit kennen zu lernen. Allein sechs Bauwerke sind dabei von Star-Architekten, die den Pritzker-Architektur-Preis erhalten haben, der als der Nobel-Preis der Architektur gilt. Parallel zur Architektur-Besichtigung gab es einen Workshop für Kinder. Mit der freischaffenden Malerin Gaby Roter besuchten die zuerst im Vitra-Design-Museum die Sonderausstellung zu Alexander Girard. Anschließend konnten die Kinder selbst Siebdruck-Bilder gestalten.

Nach der Mittagspause ging die Fahrt weiter in Richtung Schweiz, zur Rottweiler Partnerstadt Brugg. Ziel war die ehemalige Klosterkirche in Königsfelden. Der Zyklus von Glasbildern aus der Zeit um 1330 in diesem schlichten gotischen Kirchenraum ist weltberühmt. Szenen zum Leben Jesu und auch zahlreiche Motive aus dem Leben von Heiligen sind dort dargestellt. Berühmt ist besonders das Bild der Vogelpredigt des Heiligen Franziskus.