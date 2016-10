Rottweil Zwei Verletzte bei Unfall auf B 14

Rottweil. Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 14 an der Anschlussstelle Rottweil-West sind am Dienstag gegen 13 Uhr zwei Personen leicht verletzt und drei Fahrzeuge beschädigt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhren zunächst drei Fahrzeuge hintereinander auf dem Beschleunigungsstreifen an der Anschlussstelle Rottweil-West – Auffahrt nach Zimmern o. R. und zur Kreisstraße 5540, um auf die B 14 in Richtung Spaichingen, einzufahren. Das erste Fahrzeug, ein schwarzer VW-Golf, zog auf die Bundesstraße, ein BMW und ein Taxi, folgten. Laut Polizeimitteilung war die Geschwindigkeit der Fahrzeuge jedoch nicht hoch genug, und ein Hyundai, der auf der B 14 von hinten nahte, fuhr auf das Taxi und den BMW auf. An den Autos entstand Sachschaden von insgesamt etwa 10 000 Euro. Die Fahrerin des Taxis und ein Fahrgast wurden leicht verletzt. Sie kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der schwarzen Golf, ein Modell der 5-er Reihe mit RW-Kennzeichen, wurde nicht tangiert. Die Fahrerin, eine Frau mit blonden Haaren, setzte ihre Fahrt in Richtung Spaichingen fort. Sie wird nun gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Zimmern, Telefon 0741/34879-0, zu melden. Sie und ihre Fahrzeuginsassen, sind wichtige Zeugen des Unfallhergangs, der noch nicht eindeutig geklärt ist, betont die Polizei. Auch andere Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.