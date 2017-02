Rottweil Zwei Verletzte bei Unfall an Ampelkreuzung

Während die Unfallverursacherin leicht verletzt wurde, erlitt die 37-jährige Mercedes-Fahrerin schwerwiegende Verletzungen. Sie schwebt allerdings nicht in Lebensgefahr, wie Michael Aschenbrenner, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen, bestätigt.

Zudem betont er, dass Ampelanlagen während Wartungsarbeiten eine große Gefahrenstelle seien. Vorsicht sei geboten. Autofahrer schätzten die Verkehrsregeln häufig falsch ein, weshalb es in solchen Fällen vermehrt zu Unfällen kommt. Der Sachschaden beläuft sich am Golf der Unfallverursacherin auf 10.000 Euro, am Mercedes der 37-Jährige wurde ein Schaden in Höhe von 6 000 Euro festgestellt.