Rottweil Zwei Jahre schaffen Perspektiven

Einen breiten Raum nahm die Vorstellung der Unterstützungssysteme an der NBS ein. Angefangen vom Jugendbegleiterprogramm, über das Angebot "Schüler helfen Schülern" der SMV (Schülermitverantwortung) und den Mathematik-Crashkurs für die Prüfungsklassen bis zur intensiven Betreuung durch Jendrysik im Rahmen der Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit. Dank der finanziellen Unterstützung durch den Schulförderverein wird außerdem eine Mathematik-Sprechstunde angeboten.

Im Anschluss hatten die Schüler die Möglichkeit, am Unterricht teilzunehmen. Die Jugendlichen erhielten Einblicke in die Übungsfirma sowie in den Fächern Volks- und Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen, Pflegeübungen, Datenverarbeitung, Textilarbeit und Ernährungslehre. Dabei standen ihnen Schülerpaten zur Seite, die sie in die Fachräume begleiteten und Fragen beantworteten.

Gerd Weinmann verabschiedete die Schüler mit der Bitte, den Bewerbungsschluss am 1. März zu beachten und, falls sie eine Zusage für die zweijährige Berufsfachschule erhalten sollten, das restliche Schuljahr mit vollem Engagement anzugehen.