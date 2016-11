Rottweil Zwei Aktive aus der Region in Landesvorstand gewählt

Gleich zwei Aktive aus der Region sind in den dreiköpfigen Vorstand gewählt worden: Albrecht Dapp als Schatzmeister und Brigitta Marquart-Schad aus Deilingen (Gedenkstätten Schömberg und Spaichingen) als Vize-Vorsitzende. Vorsitzende wurde Dorothee Roos von der Gedenkstätte Neckarelz.

Die neue Initiative stürzte sich sogleich in Arbeit: Nach der Gründungsversammlung wurde die erste Mitgliederversammlung und Vorstandssitzung abgehalten.

Der neu gegründete Verein will sich wissenschaftlichen, kulturellen und pädagogischen Gemeinschaftsprojekten widmen. Zugleich strebt er eine enge Zusammenarbeit mit dem Centre européen du résistant de déporté (CERD) am Ort des ehemaligen Hauptlagers Natzweiler-Struthof im Elsass an.