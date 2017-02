Rottweil Zusammenarbeit verbesserbar

Kreisvorsitzender Hermann Erath (Waldmössingen) verwies auf vielfältige Aktivitäten, darunter die Kreislehrfahrt zur Staudengärtnerei Gaissmaier in Illertissen. Anlässlich des Vereinsjubiläums in Bochingen folgte ein Vortrag von Volker Kugel, Direktor des "Blühenden Barock".

Themen waren auch die vom Kreisfachberater Peter Keller organisierten beliebten Schneidekurse sowie die zum 13. Mal durchgeführte offene Gartentür. Verbunden sei damit auch eine Spendenaktion gewesen, deren Erlös man in Kürze an das Familien- und Jugendzentrum in Zimmern übergeben werde.

Bei sechs Ortsvereinen sei ein Mitgliederzuwachs zu verzeichnen, bei den übrigen sei leider ein Mitgliederschwund zu vermelden. Die Zusammenarbeit zwischen den Ortsvereinen sei zwar gut, könne aber noch verbessert werden. Der Informationsaustausch über das Internet könne er nur wärmstens empfehlen.