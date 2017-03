Rottweil Zusage: Rottweiler Standort gesichert

Rottweil. Der Medizintechnikhersteller Metrax GmbH aus Rottweil ist seit dem 20. Februar in den chinesischen Medizin-Konzern Yuwell Medical eingegliedert. Metrax, 1973 gegründet, beschäftigt heute etwa 80 Mitarbeiter und produziert in Rottweil seit 1989 Defibrillatoren der Marke Primedic. Yuwell Medical hat über seine erste internationale Niederlassung, die Yuwell Germany GmbH mit Sitz in Tuttlingen, 100 Prozent der Anteile von Metrax übernommen und sieht in der Übernahme nach eigenen Angaben "einen großen Meilenstein für die angestrebte internationale Ausrichtung". Dabei setze man das Vertrauen in den bereits bei Metrax aktiven Geschäftsführer Tobias Mohry. Dessen Aufgabe sei es, vor Ort die Geschäfte in enger Zusammenarbeit mit Lilian Cheng, die zur zusätzlichen Geschäftsführerin der Metrax GmbH benannt wurde, als Doppelspitze erfolgreich weiterzuführen. "Kommunikation und das kulturelle gegenseitige Verständnis sind gewährleistet. Das ist die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Zukunft", freut sich das Management der Gesellschaften.