Rottweil Zur Prävention von sexueller Gewalt

Im Vordergrund des Präventionsparcours steht die Vermittlung von Präventionsbotschaften. Mädchen und Jungen ab 14 Jahren trainieren hier spielerisch, sexuelle Grenzverletzungen wahrzunehmen, sich gegen Übergriffe zu wehren und frühzeitig Hilfe zu holen. Neben der Wanderausstellung umfasst das Rahmenprogramm von "Echt krass!" eine Fortbildung für Lehrkräfte, die umfassend über Möglichkeiten der Prävention informiert.

Bei einem Elternabend sollen Erziehungsberechtigte für diese Thematik und für die Situation Betroffener sensibilisiert und dazu angeregt werden, bei Bedarf Rat und Hilfe von außen zu holen.

Am Montag, 3. Juli, Einladung an alle Interessierten

Zum ersten Mal wurde "Echt krass!" in Rottweil im Sommer 2015 angeboten und stieß dabei auf großes Interesse bei Schülern und Lehrkräften. Als Gemeinschaftsprojekt haben die Organisatoren die Wanderausstellung nach zwei Jahren erneut nach Rottweil geholt. Rund 400 Schüler haben vom 3. bis 7. Juli wieder die Möglichkeit, die Ausstellung im Sonnensaal des Mehrgenerationenhauses Kapuziner in der Neutorstraße 4 bis 6 in Rottweil zu durchlaufen und mit Experten ins Gespräch zu kommen. Für alle Interessierten besteht die Möglichkeit, die Wanderausstellung am Montag, 3. Juli, von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr kostenlos zu besichtigen und mit Fachkräften zu reden.