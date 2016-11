Pfarrerin Annegret Künstel wurde vom Besetzungsgremium, dem die Mitglieder des evangelischen Kirchengemeinderats und ein Vertreter des Kirchenbezirks Tuttlingen angehören, auf die Pfarrstelle Rottweil-Nord in Rottweil gewählt. Künstel ist 36 Jahre alt und seit 2014 psychologische Repetentin am evangelischen Stift in Tübingen. Sie wird die Pfarrstelle in Rottweil im Frühjahr übernehmen.