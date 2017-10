Rottweil Zum Reformationsfest evangelische Messe

Auch in der evangelischen Kirchengemeinde Rottweil wird dieses Jubiläum mit einem besonderen Gottesdienst – einer evangelischen Messe – gefeiert. Beginn ist um 9.30 Uhr in der Predigerkirche. Der Gottesdienst wird von Pfarrerin Gabriele Waldbaur und Pfarrer Christian Honold gehalten. Der Posaunenchor und der Chor der Predigerkirche umrahmen die Messe musikalisch.

Eine Messe kennt man eher aus der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche – zumindest hierzulande – ist diese Gottesdienstform doch eher selten. "In anderen Landeskirchen hingegen, beispielsweise in Bayern, Hannover oder Sachsen, werden in den evangelischen Gemeinden regelmäßig "katholische" Gottesdienste mit Wechselgesängen, dem liturgischen Dialog zwischen Pfarrer und Gemeinde und mit der festlich gestimmten, geprägten Sprache der Gebete gefeiert", erklärt Pfarrer Christian Honold. Er fügt an, dass die Messe in den evangelischen Kirchen weit über Deutschland hinaus die am stärksten verbreitete Gottesdienstform sei. Der Chor der Predigerkirche unter Leitung von Johannes Vöhringer, der Posaunenchor mit seinem Dirigenten Bastian Greschek und weitere Instrumentalisten werden den Gottesdienst musikalisch gestalten.

Im Anschluss, wohl gegen 11.30 Uhr, werden in der Kirche lange Tische aufgebaut, und es wird ein Mittagessen gereicht. "Mit dem gemeinsamen Mahl endet dann das Reformationsfest", so Pfarrerin Waldbaur.