Rottweil Zum Kennenlernen eingeladen

Rottweil. Kunst und Fastnacht – das muss kein Widerspruch sein. Und wenn der Viererbund Narrentag feiert, stehen Rottweil, Oberndorf, Elzach und Überlingen ohnehin Kopf. Aktuell passiert das in Rottweil. Dass die historischen Narrenkleider ihre Stube im Stadtmuseum je verlassne würden? Irgendwie undenkbar. Und doch ist es so. Am gestrigen Freitagabend begrüßt Oberbürgermeister Ralf Broß zahlreiche Gäste im Dominikanermuseum. Viele Besucher sind aus den Viererbund-Städten angereist. Nur zu gut können sie nachempfinden, was Broß meint, wenn er sagt: "Die Fasnet zu Beginn eines Jahres ist unvermeidbar für das Leben in unserer Stadt". Dass am Narrentag alle zusammenkommen ist noch einmal eine besondere Situation. Ihnen, und allen Gästen möchte man über den Narrentag und darüber hinaus verschiedene Aspekte der Fastnacht zeigen. Besonders der Rottweiler Fasnet. So wirbt der OB für die Ausstellung in den städtischen Museen und im Forum Kunst und dankt den Geschäftsbetreibern in der Innenstadt, die, als vierte Partie im Ausstellungsprojekt "Vierfalt" ihre Schaufenster dekoriert haben und Rottweiler Narrenbücher und "Handhebete" ausstellen.

Darüber spricht im Anschluss Werner Mezger, Fastnachtsprofessor mit Rottweiler Herzblut. Weder das eine noch das andere fehlen gestern Abend: Mezger schwelgt in der aus dem gewohnten Zusammenhang geholten und damit neu sichtbar gemachten Menagerie aus Sauglockenschantle, Schiermaiers Guller, Sichlers Gschell und Co., "Staatsobjekte" für die Rottweiler Fasnet, spricht über die Narrenbilder von Otto Wolf, die Kulissen der Fasnetszenen von Postkarten aus dem ersten Viertel des vergangenen Jahrhunderts, äußert augenzwinkernd in diesem Kontext "Angst vor der eigenen Musealität". Und er erzählt locker vom Ratsprotokollen, Larven, deren ursprüngliche Funktion unbekannt ist, von Handhebete und den Narrenbüchern, von Rottweiler "Vierfalt" beim Viererbund-Hochfest.

Anschließend ziehen die Besucher zum Bürgersaal. Einige schließen sich den Piraten an, die den Soundtrack zur Fasnet schon gut draufhaben: Ein Umzügle von Ausstellung zu Ausstellung. Bei Forum Kunst erlebt das Publikum bei der Eröffnung der Ausstellung mit Willi Buchers Larventurm eine außergewöhnliche Rede: Zwei Maskierte stehen am Pult, einer erzählt über die Bucher-Larven und deren Geschichte, über die Fridinger Fasnet und wie sie auf die Arbeit des Bildhauers Willi Bucher gewirkt hat. Der andere steht daneben, gespannt – und köstlich amüsiert. Es sind der künstlerische Leiter von Forum Kunst, Jürgen Knubben, und Willi Bucher selbst.