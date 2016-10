Rottweil Zum Jubiläum gibt es ein Wiedersehen

Kreis Rottweil. Seit ihrem Jubiläumsjahr 2006 fördert die Kreissparkasse junge Musiker mit außerordentlichem Talent durch das "Sparkassen-Podium". Künstler aus dem ganzen Kreisgebiet erhielten seither die Möglichkeit, ihr Können im Rahmen eines professionell organisierten Konzerts unter Beweis zu stellen, sich damit auch der Öffentlichkeit zu präsentieren und Kontakte zu knüpfen. Am morgigen Freitag, 14. Oktober, findet ab 20 Uhr im Foyer des Neubaus in der Rottweiler Königstraße das "Jubiläumspodium" statt. Es ist das letzte in dieser Veranstaltungsstruktur und mit Michael Bayer, dem früheren Leiter der Musikschule Rottweil als künstlerischem Leiter. Allerdings wird es eine Nachfolgereihe geben.