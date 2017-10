Rottweil Zum Erfolg beigetragen

Als "höchst erfreulich" bezeichnete der Kreisvorsitzende Gerhard Aden das Ergebnis der Bundestagswahl im Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen: "Sogar in einem starken Mitgliederzuwachs wirkt sich das aus." Mit einem leichten Schmunzeln stellte er fest, dass der Kreis Rottweil sogar um 0,4 Prozent besser abgeschnitten hat als der Kreis Tuttlingen. Und das obwohl der Kreisverband Tuttlingen mehr als doppelt so viele Mitglieder habe und der Kandidat Marcel Aulila aus Spaichingen komme.

Adens Büroleiter Daniel Karrais ergänzte, dass Marcel Aulila einen tollen Wahlkampf geleistet habe. Im Nordkreis erreichten die Liberalen sehr hohe Ergebnisse, das Spitzenresultat in Vöhringen mit 16,9 Prozent. Im Westkreis bewegte sich das Ergebnis zwischen zehn und elf Prozent und damit im Bereich des Bundesdurchschnitts. Mit 13,5 Prozent hat der Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen überdurchschnittlich zum guten Landesergebnis von 12,5 Prozent beigetragen.

"Wir brauchen schnelles Internet im gesamten Kreisgebiet", so Gerhard Aden. Weiter führte er aus: "Mittlerweile nähert sich das Breitbandausbauprojekt des Landkreises der Ziellinie. In dieser Woche wird mit Vöhringen das sechste von acht Ausbaugebieten in Betrieb genommen", so Aden.