Rottweil "Zum Deifel mit dem Turm" nur als Gedicht ein Hit

Vorsitzender Werner Weiss dankte bei der Begrüßung dem Insider Bürk, das spannende Thema auch mal vor der Seniorengemeinschaft zu "servieren".

In seinem facettenreichen Vortrag spannte der Referent einen weiten Bogen. Dabei staunten die Ruheständler nicht schlecht über die Detailkenntnisse des Referenten. Er betonte, dass die 246 Meter hohe Konstruktion mit einem Investitionsvolumen von über 40 Millionen Euro dem Test sowie der Zertifizierung von Aufzugsinnovationen dient. Mit 12 Schächten – drei davon für den revolutionären seillosen Multi-Aufzug – biete er noch nie dagewesene Möglichkeiten zur Lösung neuer Herausforderungen. Eine 17000 Quadratmeter große Hülle aus einem beschichteten Glasfasergewebe – ein hochkomplexer Werkstoff – werde das Bauwerk vor intensiver Sonneneinstrahlung sowie Wind schützen und ermögliche neue Lichteinfälle. Die Auslenkung des Turms durch die natürliche Kraft des Windes könne bis zu 75 Zentimeter betragen. Die bundesweit höchste öffentliche Besucherplattform werde auf 232 Metern einen herrlichen Panoramaausblick ermöglichen und ein Besuchermagnet werden. Der Turm sei Symbol und Wahrzeichen für den Fortschritt, für Rottweil und die gesamte Region. In der Zeit der Projektierung und Verwirklichung sei parallel auch die Entscheidung zum Bau einer JVA angestanden.

Die Hängebrücke, die Investor Günter Eberhardt bauen möchte, solle den Testturm über den Neckar mit der Innenstadt verbinden, sagt Bürk.. Zunächst sei eine Seilrutsche angedacht gewesen. Dann sei die Idee einer Hängebrücke ins Gespräch gekommen, die auf eine Länge von 850 Metern mit zwei Pfeilern geplant sei. Eine Dialoggruppe begleite die Planungen in der Entwicklungsphase bis zur eventuellen Realisierung. Der Gemeinderat stehe mehrheitlich hinter der Planung, doch im März 2017 wird es einen Bürgerentscheid geben. Viel Beifall gab es für den Vortrag, der zeigte, wie spannend sich Technik in erstaunliche Projekte ummünzen lässt. Eine lebhafte Diskussion schloss sich an.