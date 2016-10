Rottweil Zum Bürgerentscheid macht Posselt seinem Ärger Luft

Es ging um die Frage des Bürgerentscheids. Und darum, ob nicht der Gemeinderat selbst in der Lage ist, demokratisch legitimierte Beschlüsse zu fassen. Eines machte Posselt dabei gleich klar: Gestern Abend, ohne die Thematik zuvor in der Fraktion besprochen zu haben, könne es im UBV keine Vorberatung geben, ob die Stadtverwaltung nun beauftragt werden soll, einen Bürgerentscheid vorzubereiten.

Für den Sprecher der CDU-Fraktion geht es um den Grundsatz. "Wann fühlen wir uns im Gemeinderat in der Lage, Entscheidungen zu treffen", fragte er in die Runde. Fühle man sich im Gremium "eigenverantwortlich kompetent genug, dann muss ich die Entscheidung im Gemeinderat selbst treffen". Dabei ging es Posselt, wie er auf entsprechende Äußerungen seiner Ratskollegen nachschob, nicht um verletzte Eitelkeit. Er nehme die Argumente der Bürger wahr und beziehe diese in die Abwägung ein. Für Günter Posselt geht es um nicht weniger, als die Frage, ob sich das Gremium ernst nimmt oder nicht.

Auch bei den Freien Wählern sieht Hermann Breucha zunächst noch Beratungsbedarf in der Fraktion. Der Bürgerentscheid als Instrument der Bürgerbeteiligung sei gut und wichtig, aber es sei genau abzuwägen, ob die Entscheidung aus der Hand gegeben wird. Klar: "Mit einem Bürgerentscheid würden wir Zeit gewinnen – für den Investor", gleichwohl biete auch das Bebauungsplanverfahren einiges an Beteiligungsmöglichkeiten. Und Posselt erinnerte zudem an den Vorteil, dass dabei in der Planung auf Anregungen reagiert werden könne – etwa was den Verlauf der Trasse anbelangt. Beim Bürgerentscheid müsste dies bereits feststehen.