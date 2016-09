Rottweil Zukunft der Vögele-Filialen unklar

Zumindest in der Rottweiler Filiale ist offiziell noch nicht bekannt, wie es weitergeht. Allerdings vermeldet die Basler Zeitung, dass der italienische Konzern OVS und die anderen Investoren alle Inhaberaktien übernehmen möchten. Sollte es soweit kommen, würde auch der Name Vögele verschwinden. Demnach sagte OVS-Chef Stefano Beraldo bei einer Pressekonferenz, dass bis Sommer 2017 ein erster Teil der Läden umbenannt werden solle, der Rest folge bis 2018. Ob dies auch für die deutschen Geschäfte gilt, ist ungewiss. Die Vögele-Pressestelle in Sigmaringen war gestern nicht zu erreichen. Allerdings berichtet die Neue Zürcher Zeitung, dass OVS das Deutschlandgeschäft vollständig aufgeben wird.