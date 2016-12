Rottweil "Zuhause im Glück": Geheimnis wird Ende Januar gelüftet

Wie sich das wirklich anfühlt und wie viele Emotionen im Spiel sind, hat Karin Mager aus Rottweil hautnah miterlebt. Die Kinderkrankenschwester hatte sich an RTL2 gewandt und so Familie Geiger aus Waldachtal zu einem neuen "Zuhause im Glück" verholfen. Im Oktober wurde gedreht (wir berichteten), jetzt wurde der Rottweiler Glücksbringerin der Sendetermin mitgeteilt: Am Dienstag, 31. Januar, soll die Folge mit Familie Geiger als 200. Jubiläumsfolge zu sehen sein.

Wenn Karin Mager von den Dreharbeiten erzählt, ist sie noch immer voller Begeisterung: "Die Handwerker, die Architekten Eva Brenner und John Kosmalla – alle sind wirklich sehr nett und total authentisch, genau so wie sie im Fernsehen rüberkommen", sagt sie. Und die Anteilnahme des Teams am Schicksal der Familie Geiger sei groß gewesen. Denn der Hintergrund für die ganze Aktion ist ein trauriger: Der siebenjährige Sohn Yves der Familie Geiger liegt seit seiner Geburt im Wachkoma und wird von Kinderkrankenschwester Karin Mager im Wechsel mit anderen Helfern rund um die Uhr gepflegt.

Vor einiger Zeit ist die Familie in ein anderes Haus umgezogen. Es hat einen Garten und mehr Platz – eigentlich wollten Geigers ihrem kranken Sohn damit etwas Gutes tun wollen. Doch im Laufe der Zeit traten immer mehr Baumängel auf, es gab Schimmelprobleme und Vater Jürgen schaffte den Umbau neben seiner Berufstätigkeit nicht. Pflegerin Karin Mager konnte den Mühen der Familie nicht mehr länger zusehen, und meldete sie für "Zuhause im Glück" an. Es klappte. Und im Oktober rückten tatsächlich die Handwerker an.