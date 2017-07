Rottweil Zugabe wird zum großen Tanzreigen

In der "traurigen Melodie" für Flöte-Daegeum und Schlaginstrument Sanduhrtrommel wurde die melancholische Stimmung unmittelbar ausgedrückt: Sungwoo Ahn "sang" die Flöte, vibrierende Seufzer aushauchend, begleitet vom zurückgenommen dumpfen Klang der Trommel.

An dieser altkoreanischenn Melodie knüpfte Isang Yuns Stück "Harmonie" aus den vier Inventionen für zwei Oboen direkt an. Für die Zuhörer wurde in der direkten Konfrontation die lineare Klangfolge des zeitgenössischen Werks hörbar. Yeon Hee Kwak und Ingo Goritzki spielten die zwei Oboen äußerst getragen, zunächst dialogisierend sich annähernd, crescendi in extreme Höhen aufsteigend, um zu Einstimmigkeit zu gelangen.

Zu großer Formation wuchsen die Koreaner mit zwei Kammermusikstücken in voller Besetzung. Gyeonggi Minyo ist ein sehr bekanntes koreanisches Lied. Zu den rhythmischen Klängen der Perkussionsinstrumente wurde das Lied von der Sopranistin Ga-Hui Lee überzeugend in feiner Gestik vorgetragen. Die metallisch linearen Klangmodulationen, von der pulsierenden Rhythmik der Schlagzeuginstrumente durchbrochen, wirkten betörend und fremdartig zugleich. Grandios gelang dem Gugak Gesamtensemble das "Arbeitslied auf der Schiffahrt": Trommeln, Blech, Glocken wurden aufgeboten, um die Arbeiten auf einem Schiff vor Augen zu führen. In zunehmend rasenden Tempi, wuchtigen Schlägen der Schlagzeuger, im Fortissime aller Streichinstrumente, in lang gezogenen Rufen der Bläser und menschlicher Stimmen – durch Retardierungen unterbrochen – vollendeten alle in Dynamik den gewaltigen Schlussakkord.

Mit frenetischer Begeisterung wurde das Ensemble gefeiert; die noch vorhandene Distanziertheit wurde spätestens jetzt mit der Zugabe hinweggewischt, einem Tanzreigen, in den alle Konzertbesucher einbezogen wurden.