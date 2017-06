Rottweil Zu Gefahrstoffen sollte man gut informiert sein

Die Umweltschutzberater der baden-württembergischen Handwerkskammern bieten Betrieben jetzt in einer landesweiten Aktion die Möglichkeit, ihr Know-how rund um das Thema Gefahrstoffe auf den neuesten Stand zu bringen. Im Kammerbezirk Konstanz sind zwei Veranstaltungen geplant: Beim ersten Infoabend am 20. Juni, 17.30 Uhr, in der Bildungsakademie Singen ist alles Wichtige zum Umgang mit Gefahrstoffen zu erfahren. Am 24. Oktober geht es dann um die Lagerung von Gefahrstoffen und den Transport von Gefahrgütern. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung bis zum 16. Juni wird gebeten. Anmeldung und Information: Handwerkskammer Konstanz, Peter Schürmann, Umweltschutz- und Technologieberater, Telefon 07531/ 20 53 75, E-Mail peter.schuermann@hwk-konstanz.de oder unter www.hwk-konstanz.de