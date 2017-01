Rottweil Zöllnern über die Schulter geschaut

Madlen Humpl (15 Jahre) aus Irslingen arbeitet im Optikfachgeschäft 1- 2- 3 Brille. Auf die Idee zu ihrem Praktikum ist Madlen, wie sie selbst sagt, durch ihre Mutter gekommen, da diese im selben Beruf tätig ist. Größtenteils schaut sie zu, betreut den Geschäftsraum und führt Botengänge aus. Die Frage, ob sie das Praktikum hilfreich findet, konnte sie ganz klar mit "ja" beantworten: "Man bekommt einen Einblick." Ihr gefalle vor allem die Kombination aus Beratung und dem Umgang mit Menschen, außerdem die technischen Arbeiten, die in das Aufgabengebiet eines Optikers fallen. Als ich sie frage, ob sie Schule oder Praktikum stressiger findet, sagt sie, das Praktikum sei "lässiger" und "mal was Neues".

Eine andere Mitschülerin: Dorothea Haga (14 Jahre) aus Harthausen absolviert ihr Praktikum im Sportgeschäft Intersport Kirsner am Kriegsdamm. Verwandte hatten ihr nahegelegt, dort ihr Praktikum zu machen, da sie sich für den Beruf der Einzelhandelskauffrau interessiert. Dort ist sie überwiegend mit dem Auspacken neuer Ware und der Auszeichnung mit Preisen beschäftigt. Dorothea durfte aber auch schon das Schaufenster und den Laden dekorieren. Sie findet die Aufgaben im Laden nicht stressig, im Gegenteil – sie machen ihr Spaß.

"Ich finde es toll, das ich so viel machen darf"

Die 14-Jährige meint, sie könnte sich den Beruf gut vorstellen. Zwar freue sie sich, wenn sie Feierabend habe, aber sie gucke nicht ununterbrochen auf die Uhr. Sie stellte im Vergleich zur Schule fest, dass man nach der Arbeit keine Schulaufgaben mehr machen muss. Auch wisse sie immer, was sie tun müsse und könne sich die Aufgaben leichter als in der Schule merken.

Wiederum eine andere Mitschülerin, Theresa Bantle (15 Jahre) aus Lackendorf, verbringt die erste Praktikumswoche in der Helios–Klinik in Rottweil. Sie kümmert sich gerne um andere Menschen und wollte während ihres Praktikums etwas mit Medizin machen. Dort verbringt Theresa die meiste Zeit damit, sich ums Wohlergehen der Patienten zu kümmern. Auch darf Theresa die Patienten zum Röntgen bringen, unterhält sich mit ihnen und bringt Proben ins Labor. Theresa Bantle ist begeistert: "Ich finde es toll, das ich so viel machen darf." Eine Entscheidung, ob sie die Schule oder das Praktikum anstrengender findet, konnte sie nicht treffen. Es sei "manchmal so, manchmal so".

Ein weiterer Klassenkamerad, der 15-jährige Lorenz Langhammer aus Hausen, verbringt die erste Woche seiner Praktikumszeit beim Zoll in Deißlingen. Er durfte bereits einige Ein- und Ausfuhranmeldungen bearbeiten und konnte die Beamten bei ihrem Außendienst begleiten. Dabei durfte er bei Stichproben und bei der Überprüfung von Waren über die Schulter schauen und teilweise selbst mithelfen. Am besten gefällt ihm bis jetzt der Außendienst und die damit verbundenen Aufgaben. "Ja, man bekommt einen guten Einblick in die Tätigkeiten im mittleren Dienst", antwortet er auf die Frage, wie hilfreich sein Praktikum ihm für die Zukunft erscheint. Den Beruf des Zollbeamten kann er sich durchaus vorstellen: "Er ist abwechslungsreich und spannend." Nur leider sei eine Woche zu kurz, um alle Bereiche des vielseitigen Zollamtes kennenzulernen. "Ich würde mir gerne noch andere Bereiche anschauen", findet der 15-Jährige.

Es gefällt allen, eine Abwechslung in den eintönigen Unterrichtsalltag zu bekommen. Alle befragten Schüler finden die Möglichkeit wichtig, sich über ihre berufliche Richtung klarer zu werden. Sie verbringen zwei spannende Wochen und freuen sich auf die noch anstehenden Herausforderungen im zweiten Teil des Praktikums.