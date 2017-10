Rottweil Zimmertheater Rottweil kocht sein eigenes Süppchen

Text und Regie stammen aus der Feder von Peter Staatsmann. Für Dramaturgie und Kostüme war Bettina Schültke zuständig. Moritz Bilow und Leo Staatsmann assistierten bei Regie, Soufflage und Filmschnitt, hinter der Technik steckte Georg Güthlein. Das Theaterstück entwickelte sich in den vergangenen sechs Wochen, wurde in dieser Zeit mehrfach überarbeitet. Dennoch blieben rund drei Stunden Spielzeit übrig. Grüße erhielt das Zimmertheater von Kollegen aus Berlin: "Was ihr hier in Rottweil macht, das haben wir in Berlin nicht".

Dubiose Rolle

Die Schauspieltruppe bestand aus Frank Deez (Franz), Petra Weimer (Marie), Isabelle Groß de Garcia (Annabelle), Nupelda Ciftci (Nilgün), Ferdinand Rother (Fernando) und Dorin Grama (Herr Dorin am Akkordeon) sowie per Videoübertragung der Tatort-Kommissar Wolfram Koch (Wolfram) in dubioser Rolle. Die Akteure verkörperten bravourös skurrile Charaktere.