Rottweil Zeugnis in der Tasche: Nun steht die Kammerprüfung an

Abteilungsleiter Joachim Bauer thematisierte in seiner Ansprache die Erfahrungen der Auszubildenden, die sie in der Berufsschule und im Ausbildungsbetrieb gemacht haben. Er stellte fest, dass sicherlich auch negative Erlebnisse die Auszubildenden in ihrer persönlichen Entwicklung nach vorne gebracht haben.

Übergabe der Zeugnisse

Musikalisch umrahmt wurde die Verabschiedung von Jana Müller (Schülerin des sozialwissenschaftlichen Gymnasiums) mit Gesang und Gitarre. Der Höhepunkt der Abschlussfeier war die Übergabe der Zeugnisse.