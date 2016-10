Rottweil Zeuge verstrickt sich immer wieder in Lügen

Ans Licht kommt letztendlich noch die Information, dass der 30-jährige Zeuge den 37-Jährigen am 19. Dezember angerufen und ihm gesagt haben soll, dass dieser "von Russen und Albanern gesucht" werde, da diese ihn "töten wollen". "Ich bin in eine Bar gegangen, alle haben erzählt, dass zehn Autos unterwegs sind und ihn suchen", sagt der Zeuge. "Ich habe ihn dann angerufen und ihm gesagt, er soll aufpassen." In seiner eigenen Wohnung habe er während einer Polizeidurchsuchung angeblich erst von der Tat erfahren, die seinem "Cousin" zur Last gelegt wird.

Des Weiteren sagen fünf Freunde des 21-Jährigen aus, den die beiden Angeklagten niedergeschlagen haben sollen. Sie alle waren in besagter Nacht in einem Club in Tuttlingen mit dem Opfer unterwegs und haben teilweise einen, teilweise beide Angeklagte bereits in einer Rangelei mit den Securitys vor dem Club gesehen. "Er lag auf dem Boden, der andere stand", sagen fast alle und erkennen die Angeklagten wieder.

Zwei der fünf Freunde haben den 37- und den 34-Jährigen am Morgen außerdem am Busbahnhof entdeckt, mit "langen Jacken und Stöcken". "Wir sind dann weggegangen", sagt ein 22-Jähriger. Aus dem Weg wollten sie ihnen gehen, weil einer laut geschrien, "Tiergeräusche" von sich gegeben habe und vor dem Club schon aggressiv gewesen sei. Die jungen Männer berufen sich auf Facebook-Bilder und "Gerede" in Tuttlingen. "Jeder wusste von der Schlägerei, und dass sie es waren", sagt ein Zeuge.

Die Gesichter der Angeklagten kann ein 51-Jähriger Zeuge indes zwar nicht zu 100 Prozent zuordnen, doch will er "lange weiße Mäntel" an ihnen entdeckt haben. Der Mann sei am frühen Morgen des 19. Dezember 2015 mit einer Frau durch die Innenstadt Tuttlingens gelaufen, um sie nach Hause zu begleiten. "In Rage" seien zwei Personen an ihnen mit Stöcken und weißen "Ku-Klux-Klan-mäßigen Mänteln" vorbeigerannt. Einer sei stehengeblieben, die Augen weit aufgerissen, geschnaubt habe er, und sei dann weitergelaufen. "Ich glaube, er war überrascht jemandem zu begegnen", sagt der Zeuge.

Es bleiben viele Fragen offen, Widersprüche in Aussagen gibt es zuhauf. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt.