Rottweil Zeichen gegen Ex-und-Hopp

Schnell einen Kaffee holen, leer trinken, den Becher wegwerfen – der Coffee to go Becher ist ein Wahrzeichen unserer hektischen Zeit. Dabei ist seine Umweltbilanz verheerend. So sind 1,5 Milliarden Liter Wasser nötig, um die in Deutschland verwendeten Einmalbecher herzustellen. Mit der Energiemenge des Produktionsprozesses könnte problemlos eine Kleinstadt ein Jahr lang versorgt werden. Und: ineinander gestapelt und flachgelegt würde der Becherturm sieben Mal um den Äquator reichen.

"Mir ist es wichtig, ein Bewusstsein für dieses Problem zu entwickeln", sagt Martin Maunz, Chefarzt für Innere Medizin I in der Helios-Klinik Rottweil. Sowohl er als auch Jürgen Rothenberger, Schulleiter der Gesundheits- und Krankenpflegeschule am Rottweiler Krankenhaus, wissen, dass die Schüler im Klinikcafé, genau wie andere, regelmäßig zum Einmalbecher greifen.

So entstand die Idee, den drei Kursen Mehrfachbecher zu schenken. Als zusätzliche Motivation für alle Gäste gab es im Café eine Preisanpassung: Wer für den Mitnahme-Kaffee seinen eigenen Mehrwegbecher mitbringt, bezahlt wie immer – wem der Wegwerfbecher lieber ist, der muss zehn Cent zusätzlich investieren. Aus diesen Mehreinnahmen wird Ende des Jahres eine Spende für einen guten Zweck.