Mit Xabi Alonso beendet ein wichtiger Teil der Bayern-Mannschaft seine Karriere. Er hat erreicht, was andere Fußballspieler nicht einmal zu träumen wagen. Als zweifacher Europameister und einfacher Weltmeister erreichte er mit der spanischen Nationalmannschaft Großes. Doch außerdem gewann er auch die Champions League zweimal, was er vor Ende seiner Karriere noch einmal anstrebt. Zahlreiche hervorragende Vereine, zum Beispiel der FC Liverpool, Real Madrid und nicht zu vergessen sein aktueller Verein, der FC Bayern München, waren an seiner langen und prachtvollen Karriere beteiligt. Mit 35 gehört er nicht mehr zu den jüngsten Fußballprofis, doch er kann noch immer locker mit seinen Mitspielern mithalten. Dem Sprichwort "Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist" nach, kann Xabi Alonso seine Karriere nun guten Gewissens beenden. Der Autor ist Schüler der Klasse WG 11 der Beruflichen Schulen Oberndorf-Sulz.