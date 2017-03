Rottweil Wo entsteht nun die längste Hängebrücke?

71,6 Prozent der Wahlberechtigten in der ältesten Stadt Baden-Württembergs hatten am Sonntag entschieden, dass die Hängebrücke gebaut werden soll. Die "Neckar Line" soll im ersten Bauabschnitt eine Länge von 606 Metern haben, eine Verlängerung auf 900 Meter ist möglich. In der Stadt ist seit Bekanntwerden des Vorhabens deshalb die Rede von der längsten Hängebrücke der Welt.

Am Wochenende indes machte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan einen Spatenstich – und zwar, wie es hieß, ebenfalls für die längste Hängebrücke der Welt. Was ist nun mit dem Titel, den die Rottweiler anstreben? Nach der höchsten Besucherplattform Deutschlands auf dem Aufzugtestturm von Thyssen-Krupp und als "älteste Stadt" wäre es ein weiterer, willkommener Superlativ.

Wie das zusammenpasst? Ganz einfach: In Rottweil entsteht eine Hängebrücke, die Fußgängern vorbehalten ist. Das ist im türkischen Fall anders. Dass Investor Günter Eberhardt auf die Bezeichnung längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt kommt, hat einen einfachen Grund. Diesen Titel, versehen mit dem Zusatz "im Tibet Style", trägt bisher die "Highline 179" im österreichischen Reutte. Der Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde erfolgte im Dezember 2014 – für eine Länge von 406 Metern.