Rottweil Wird Stadtfest in Turmeinweihung integriert?

Verschiedene Alternativen sind denkbar: Das Stadtfest auf 2018 zu verschieben, es zusammen mit der Turmeröffnung im Mai zu feiern oder es beim eigentlich geplanten Termin im Herbst zu belassen.

In der Sitzung des Gemeinderats vergangene Woche kam in der Debatte deshalb die Idee auf, bei den Vereinen nachzufragen, welche Variante ihnen die liebste wäre. "Diese Überlegung halte ich grundsätzlich für richtig", kündigt Fachbereichsleiter Marco Schaffert deshalb auch an, die Meinung der teilnehmenden Vereine Mitte Oktober abzufragen. Das Ergebnis soll dem Gemeinderat dann als Grundlage für seine Entscheidung dienen.

Es geht um die Frage, was die Vereine auf die Beine stellen können. Sind ausreichend Helfer vorhanden, sollte es neben dem Narrentag im Januar und der Turmeinweihung im Mai auch noch ein Stadtfest im September geben? Sind sie in der Lage, ihre Vorbereitungen fürs Stadtfest bereits im Mai abgeschlossen zu haben? Erste Reaktionen sind im Kulturamt nach der Berichterstattung in der Zeitung bereits eingetroffen. Die "Verschiebung auf Mai und die Integration ins Turmfest wird zumindest bei manchen Vereinen nicht als ideal gesehen", berichtet Schaffert, der aber der eigentlichen Umfrage nicht vorgreifen will.