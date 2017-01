Rottweil "Wir wurden vor Tatsachen gestellt"

Rottweil-Göllsdorf. Ein Anwohner beschrieb in der Bürgerfragestunde fast eine halbe Stunde lang die Situation und seine damit verbundenen Sorgen. Die Installation der Randinseln, um die es im Wesentlichen geht, entlang der Göllsdorfer Ortsdurchfahrt reichen in die Amtszeit vom damaligen Ortsvorsteher Frank Weniger zurück. Wären die Anlieger seiner Zeit gefragt worden, hätten sie sich gegen die Inseln gestellt, behauptete der Anlieger, der seine Nachbarschaft hinter sich sieht. "Wir wurden vor Tatsachen gestellt". Immer wieder hätte er in der Folge auf "das Ärgernis" hingewiesen, und auch regelmäßig Oberbürgermeister Ralf Broß in den vergangenen Bürgergesprächen auf die gefährliche Situation in der Feckenhausener Straße aufmerksam gemacht.

Nicht nur, dass mit den Inseln das eigentliche Ziel, nämlich die Geschwindigkeitsreduzierung, nicht erreicht werde, zudem würde durch das laufende Anfahren und Abbremsen an den Inseln die Umwelt belastet, und mancher Autofahrer unterschätze die Engstelle.

In den vergangenen beiden Wochen habe er zweimal erlebt, dass bei Gegenverkehr nicht abgebremst wurde. In der Folge musste in letzter Sekunde auf den Gehweg ausgewichen werden, was auch die Reifenspuren auf dem Fußgängerweg bewiesen hätten.