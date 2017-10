Rottweil Wir suchen Ihr schönstes Turm-Selfie

Anlässlich der großen Eröffnung mit dem Turm-Fest am kommenden Wochenende, 7. und 8. Oktober, starten wir einen Fotowettbewerb. Schicken Sie uns Ihr schönstes Selfie rund ums Thema Testturm. Allein, zu zweit, in der Gruppe – egal, Hauptsache der Turm ist im Hintergrund zu sehen. Das geht von der Ferne aus genauso wie am Fuß des Bauwerks. Auch beim Turm-Fest am Wochenende in der Innenstadt bieten sich sicher viele Gelegenheiten, um sich selbst und den Testturm in Szene zu setzen. Also Smartphone oder Kamera zücken und mitmachen!Und so geht’s: Schicken Sie uns Ihr Turm-Selfie bis Mittwoch, 11. Oktober, an die E-Mail-Adresse redaktionrottweil@schwarzwaelder-bote.de. Name und Adresse nicht vergessen!

Als Hauptpreise verlost der Schwarzwälder Bote ein ePaper-Jahresabo sowie ein Jahresabo des Kinderboten. Außerdem können Sie sich Rottweil vor die Haustür holen: Die ehemalige Schülerfirma Mattentat hat fünf ihrer begehrten Fußmatten mit Rottweil-Motiven spendiert. Leseratten kommen dank der Buchhandlung Klein auf ihre Kosten: Zweimal gibt es den Kriminalroman "Neckarsturm" zu gewinnen, in dem ein rätselhafter Mord auf dem Aufzugstestturm geschieht. Herrlich schmökern lässt es sich auch in dem Band "Rottweil – gestern – heute – morgen". Dank der Stadt Rottweil gibt es zehn tolle Tassen mit Testturmmotiven zu gewinnen, außerdem warten weitere Sachpreise des Schwarzwälder Boten auf die Gewinner. Mitmachen lohnt sich!