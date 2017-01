Rottweil "Wir sind Neufra"

Rottweil-Neufra. "Beeindruckend, was in einem Jahr zusammenkommt", bedankte sich Oberbürgermeister Ralf Broß in seiner Ansprache nach der imponierenden Präsentation durch die Ortsverwaltung. Das Engagement und zahlreiche Veranstaltungen bewiesen den Zusammenhalt des Rottweiler Teilorts und rechtfertigten den Slogan "Wir sind Neufra".

Mit 1205 Einwohnern, 41 mehr als im Jahr 2015, ist Neufra nicht der größte Ortsteil Rottweils. Und dennoch pulsiert das Leben. Zu verdanken ist das einem umtriebigen Ortsvorsteher, der in seinem Ehrenamt nicht müde wird, zahlreiche Aktivitäten am Schopf zu packen, einem engagierten Ortschaftsrat, aktiven Vereinsmitgliedern und rührigen Bürgern, wie etwa Felix Schindler sowie Fritz und Aggi Steinbach.

Neben den verschiedenen Veranstaltungen standen im vergangenen Jahr der geplante Hochwasserschutz und die Sanierung der Kläranlage im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die umfangreichen Hochwasserschutz-Maßnahmen wurden vergangene Woche mit der Rückverankerung der Hochwasserentlastungsanlage begonnen, informierte Ortsvorsteher Willy Schaumann. Die Umgestaltung der Starzel solle bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Mehr als sieben Millionen Euro wurden in die Sanierung der Kläranlage investiert. Trotz eines Tags der offenen Tür wurden die Maßnahmen noch nicht komplett abgeschlossen, bedauerte Schaumann. Indes liefen die Planungen für den neuen Faulturm an.