Rottweil Wilde Romantik

Rottweil. Der Nordschwarzwald mit der wildromantischen Monbachschlucht bei Bad Liebenzell war Ziel des Schwäbischen Albvereins Rottweil. Von Unterreichenbach aus wurde zunächst an der Nagold flussaufwärts bis zum Einstieg in die Schlucht gewandert. Die Sportlichen mussten zwischen umgestürzten Bäumen und schroffen Bundsandsteinfelsen den abenteuerlichen Monbach mehrmals auf Felsbrocken balancierend überqueren. In Monakam besichtigte man die Dorfkirche mit ihrem sehenswerten spätgotischen Passionsaltar. Beim Abstieg von Unterhaugstett nach Bad Liebenzell bot sich mehrfach eine prächtige Aussicht auf das Städtchen und die dortige Burg.