Rottweil Wieder trifft es "Hochwald"

Rottweil. Die Glasfaserleitungen, die im Landkreis Einzug halten, sollen das Internet bekanntlich schneller machen. Im "Hochwald" verringerte sich die Leistung in den vergangenen Tagen von zwei MB (vor der Umstellung) auf ein MB (nach der Umstellung), dann krachte die Leitung ganz zusammen und die gebeutelten Anwohner im abseits gelegenen Gebiet stehen seit Montag ganz ohne Anschluss da. Mal wieder. Bereits Ende September waren die Anwohner tagelang ohne Anschluss (wir berichteten). Damals bekam der Telekom-Slogan "Erleben, was verbindet" eine ganz neue Bedeutung, weil Anrufende plötzlich Wildfremde in der Leitung hatten.