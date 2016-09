Rottweil Wieder große Vielfalt

Kreis Rottweil. Die Katholische Erwachsenenbildung Kreis Rottweil hat ihren Veranstaltungskalender für die letzten vier Monate dieses Jahres veröffentlicht. Dabei steht das Thema Flüchtlinge auch weiter im Fokus, sei es über Informationen, über Unterstützung bei der Integration oder auch in der Begleitung von ehrenamtlich Engagierten. Der Schwerpunkt für den Herbst jedoch, so der Leiter der keb Rottweil Frido Ruf, liegt auf dem interreligiösen Dialog, was sich vor allem in der "Rottweiler Reihe Religionen" manifestiert. Diese Reihe findet nun schon zum sechsten Mal in Kooperation mit der Evangelischen Erwachsenenbildung Rottweil und – in Verbindung mit dem Thema – in diesem Jahr mit der Helios-Klinik Rottweil statt. Es geht um "Gesundheit, Heil und Heilung in den Weltreligionen", dementsprechend werden die vier Vorträge im Zeitraum Oktober / November zusammen mit der Ausstellung "Weltreligionen – Weltfrieden – Weltethos" in der Helios-Klinik stattfinden. Aus christlicher und muslimischer Perspektive sowie aus Sicht des Zen-Buddhismus wird von profilierten Referenten ein Blick auf die Themen Gesundheit und Krankheit, Heilung und Heil geworfen. Die Vortragsreihe beginnt mit der Ausstellungseröffnung am 20. Oktober, 19.30 Uhr. Johannes J. Frühbauer von der Stiftung Weltethos fragt in seinem Eröffnungsvortrag "Heilung, Befreiung oder Erlösung? Was Religionen den Menschen verheißen." Für den zweiten Vortrag am 25. Oktober, 19.30 Uhr, hat Abdelmalek Hibaoui vom Zentrum für Islamische Theologie in Tübingen zugesagt. Fortgesetzt wird die Reihe am 8. November mit Joachim Beck, Kirchenrat und Direktor des Zentrums Diakonat der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Die Reihe endet mit Alexander Poraj, Zen-Meister, Kontemplationslehrer und spiritueller Leiter des Benediktushofes. Im Zusammenhang mit dem interreligiösen Dialog sind auch die beiden Vorträge "Provokation Barmherzigkeit – Was Papst Franziskus seiner Kirche zumutet" am 11. Oktober, 20 Uhr, sowie der Vortrag und Gesprächsabend zur "Enzyklika Laudato si – Was Christen und Nichtchristen zur Bewahrung der Schöpfung tun können" am 13. Oktober, 19.30 Uhr, zu sehen.