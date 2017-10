Rottweil Wie Technik im Alter hilft

Die Beratungsstelle "Alter und Technik" ist unter der Telefonnummer 0741/ 2 44 81 61 oder per E-Mail an F.Buschle@Lrasbk.de für Beratungsanfragen erreichbar. Ansprechpartner ist Florian Buschle, Olgastraße 6, in Rottweil. Die Musterwohnung befindet sich in der Erzbergerstraße 28 in Schwenningen. Termine zur Besichtigung können ebenfalls unter Telefon 0741/2 44 81 61 vereinbart werden.

Die Beratungen bei der Beratungsstelle "Alter & Technik" im Landratsamt Rottweil, Olgastraße 6, können nach Terminabsprache sowohl in der Beratungsstelle, in der zugehörigen Musterwohnung "Beate", als auch bei den Interessierten zu Hause stattfinden. Die Musterwohnung "Beate" bietet Ratsuchenden eine Demonstrationsumgebung, in der bereits über 200 erhältliche Hilfsmittel erlebt und ausprobiert werden können. So können beispielsweise ein barrierefrei saniertes Badezimmer, Notrufsysteme, Aufstehhilfen, sprechende Uhren, Schlüsselfinder, Wecker für höreingeschränkte und taube Personen sowie Smart Home Technologien begutachtet und getestet werden. Das Kürzel "BEATE" der Musterwohnung steht für "Barrierefrei wohnen, Erleben und ausprobieren, Alltagshelfer, Technische Unterstützung, Einzelberatung".