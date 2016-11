Rottweil Wie stark treiben Wahnvorstellungen den Angeklagten?

Rottweil. Offenbar von immensen Wahnvorstellungen geplagt wird ein 38-Jähriger. Aufgrund seines "Wahnsystems" soll der damals in Tuttlingen wohnende Mann in den frühen Morgenstunden des 27. Februar 2016 seine Exfrau in deren Wohnung in Rottweil überfallen und schwer verletzt haben. Jetzt muss sich der 38-Jährige vor der Ersten Großen Strafkammer am Landgericht Rottweil verantworten. Auch wegen eines Verkehrsunfalls, den der Angeklagte – eine Fahrerlaubnis besitzt er nicht – auf seiner Flucht mit dem Wagen seiner geschiedenen Frau alkoholisiert verursachte.