Rottweil Wie eine Anweisung für Pogromnacht

Arved Sassnick, der als Stellvertreter von Oberbürgermeister Ralf Broß Grüße der Stadt überbrachte, bot einen kurzen geschichtlichen Abriss über den Umgang – auch kirchlicherseits – mit Juden im Verlauf der Geschichte bis nach dem Zweiten Weltkrieg.

Nach einem weiteren schwungvollen Klezmerstück für Klarinette und Klavier war es an Pfarrerin Esther Kuhn-Luz, erste Blicke auf die 18 Tafeln der Ausstellung zu gewähren. Diese zeigen Luther als Mensch mit vielen Facetten. Dabei erwähnte Kuhn-Luze insbesondere die Veränderung in Luthers Haltung gegenüber den Juden im Laufe seines Lebens. Hatte er diese in jungen Jahren noch in Schutz genommen, verhärtete sich seine Sprache gegen sie mit zunehmendem Alter radikal. Darin drückte sich wohl seine Enttäuschung darüber aus, dass sie sich seiner persönlichen Einschätzung, "dass wir glauben sollen, allein Christus sei der einzige Heiland und Trost der Welt" nicht anschlossen. Seine Punkte zum Umgang mit den Juden lesen sich wie eine Anweisung für die Übergriffe der Reichspogromnacht 1938.

Die Haltung verändert sich im Lauf des Lebens

Luther war allerdings nicht alleine mit seiner antijüdischen Philosophie. Zitate von Kirchenvätern aus dem ersten bis fünften Jahrhundert zeugen auf einer eigenen Ausstellungsfahne davon. Kuhn-Luz sprach die unter den Anwesenden weilende Vorsitzende der israelitischen Gemeinde Rottweil, Elena Logunova, direkt an. Die Zitate seien für jüdische Menschen auch heute noch sehr schmerzhaft. Der geschwisterliche Dialog der christlichen Kirchen in Rottweil mit der israelitischen Gemeinde bestätigten ihr sicher, dass diese Wortwahl und Haltung inzwischen überwunden seien. Logunova stimmte dem mit einem lebhaften Nicken zu.

Daran schloss sich der Abschluss der kleinen Feierstunde mit dem Kanon "Schalom", gesungen von den Anwesenden an. Die Ausstellung "Ertragen können wir sie nicht – Martin Luther und die Juden" ist noch bis 28. September sowie am 4. und 5. Oktober jeweils von 16 bis 18 Uhr im Konvikt in der Johannsergasse 1 zu sehen.