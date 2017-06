Rottweil Wie bei Großmutter

Regelmäßig wird der Holzbackofen von ortsansässigen Familien angeheizt. Nach zweijähriger Zusammenarbeit mit dem MGV Bühlingen, übernahm dieses Fest 2013 der TSV Bühlingen. Dieser meisterte den großen Andrang mit seinen vielen Helfern die vergangenen Jahre mit Bravour.

Am kommenden Wochenende können die Besucher hautnah die Zubereitung verschiedener Backwaren wie Pizza, Schaufelkuchen, Zwiebelkuchen oder Schmalzbrot erleben und sich vom Duft dieser frisch zubereiteten Leckereien verführen lassen. Beginn ist am Samstag, 24. Juni, um 15 Uhr. Um 16 Uhr beginnen eine Programmeinlage und die Tombola des Kindergartens Bühlingen.

Weiter geht’s am Sonntag, 25. Juni, ab 11 Uhr nach dem Gemeindegottesdienst in der Alten Silvesterkapelle, die sich gegenüber vom Backhäusle befindet. Die Kleinsten der Just-for-Fun-Tanzgruppe des TSV werden ab 13 Uhr zeigen, was sie in den zurückliegenden Wochen einstudiert haben. Ab 15.30 Uhr wird sich der Liederkranz Bühlingen mit Gesangseinlagen präsentieren.