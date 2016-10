Rottweil (cor). Es gibt Bauanträge, an denen gibt es nichts zu bemängeln, willkommen sind sie aber noch lange nicht. So auch am Mittwoch im Bauausschuss: Im Untergeschoss der Hochbrücktorstraße 14 soll eine Wettannahmestelle für Sportwetten eingerichtet werden. "Das ist alles so zulässig", erklärte Marcus Kempka vom Bauamt den Räten, die über das Wettbüro mitten im Stadtkern nicht sonderlich erfreut waren. "Wir wollen’s nicht, aber können’s nicht vermeiden", erkannte SPD-Stadtrat Jürgen Mehl. Auch für OB Broß ist das "nicht die Nutzung, die wir uns wünschen". Dennoch: Bei drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung ging der Antrag durch. Es darf gewettet werden.