Rottweil Wertvolle Nachwuchskräfte freuen sich über den Abschluss

"Die Annahme, dass technische oder handwerkliche Berufe anstrengende körperliche oder schmutzige Arbeit bedeuten und nur starke Männer dazu fähig sind, stimmt in vielen Bereichen schon wegen der Automatisierung von Arbeitsprozessen nicht mehr", meint Stefan Steinert und wünscht sich, dass sich mehr junge Frauen trauen, mit ihren besonderen sozialen und kommunikativen Kompetenzen technische Berufe zu erlernen.

In einer Feierstunde an den Beruflichen Schulen Oberndorf-Sulz (BOS) wurden die Auszubildenden im Bereich Metall und Elektrotechnik mit Übergabe der Zeugnisse verabschiedet. Für die Elektroniker hielt Schul- und Fachbereichsleiterin Susanne Galla die Ansprache im Filmsaal, bei den Industriemechanikern übernahm dies Fachbereichsleiter Frank Berger im Beisein von Bereichsleiter Rolf Schulze und Klassenlehrer Johannes Diebold. Eine Frau und 46 Männer freuten sich über ihre bestandenen Prüfungen.

Industriemechaniker Preise: Frank Hermle, Timo Mauch, Kevin Mink, Christian Paetsch und Johannes Viereck, alle Mahle GmbH Rottweil.

Lob: Tobias Gaidas und Hannes Hilzinger, beide Mahle Rottweil, Marcel Sieber, GUK Falzmaschinen GmbH & Co. Wellendingen. Konstruktionsmechaniker Preise: Sebastian Djadjo, Glück GmbH Engen-Welschingen, Felix Wilhelm, Michelfelder GmbH Fluorn-Winzeln.

Lob: Manuel Chladek, Ernst Reinhardt GmbH Industrieofenbau Villingen-Schwenningen, Onur Gülüm, Touratech AG Niedereschach, Tino Schadt, Baumeister Wärmetechnik GmbH Rottweil. Kraftfahrzeugmechatroniker Preise: Florian Auber, Autohaus Storz Dunningen, Marcus Clauß, Autohaus H. Emmerich GmbH Rottweil, Florian Hettich, Roland Oehler Bosch-Dienst Schramberg-Sulgen, Jessica Schittenhelm, Autohaus Blocher OHG Dornhan.

Lob: Tobias Adalbert, Autohaus Bösinger GmbH Schramberg, Sven Fladung, D & S Mallast GbR Wehingen, Martin Lutz, Autohaus Roth GmbH Sulz, Mike Rutekolk, Autohaus H. Emmerich GmbH Rottweil. Anlagenmechaniker – Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Preise: Noah Gülich, Albrecht GmbH & Co. KG Rottweil, Sören Schütt, Günthner Elmar Sanitär- und Heizungstechnik Dornhan.

Lob: Julian Degen, Andreas Scheu Bad-Heizung-Klima Vöhringen, Kevin Glück, Konrad Bodmer Bad und Heizung Tuttlingen, Dominik Raphael Grosch, Bühler - Sanitär - Flaschnerei Spaichingen, Rafael Maier, KING GmbH Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Dunningen, Nicolas Pfundstein, Haustechnik Kopp Schramberg, Philipp Carlo Roming, Klaus Scheerer Heizungsbau & Sanitär Aichhalden, Tobias Schanz, Sturm GmbH Gas-Wasser-Installation Sulz, Alexander Zeiser, Jäger Haustechnik GmbH & Co. KG Mühlheim-Stetten. Maurer Preis: Asmir Mujakic, Bau-Steeb GmbH Sulz-Kastell. Metallbauer Preis: Michael Mauch, Blenkle Fahrzeugbau GmbH Bräunlingen. Informations- und Telekommunikations-System-Elektroniker Preis: Frowin Fleig, Unitymedia Kabel BW Villingen-Schwenningen.

Lob: Patrick Ussat, Unitymedia Kabel BW Villingen-Schwenningen, Iheb Younes, Deutsche Telekom Rottweil. Feinwerkmechaniker (Werkzeugbau) Preise: Daniel Kaiser, Paul Hafner Werkzeugbau Wellendingen, Alina Seifriz, Gebr. Schwarz GmbH Rottweil-Neukirch. Werkzeugmechaniker Lob: Paolo Roberto Santangelo, Wehl und Partner Zimmern o.R. Technischer Produktdesigner (Maschinen- und Anlagentechnik) Preise: Nimatou Assa, Schmid Technology Systems GmbH Niedereschach, Lea Ebertsch, Maschinenfabrik Spaichingen GmbH sowie Sabrina Hauer, Kern-Liebers GmbH & Co. Schramberg, Leonie Raffaela Klein, BBS International GmbH Schiltach, Leandra Nagel, Hansgrohe SE Schiltach, Ramona Obergfell, Michelfelder GmbH Fluorn-Winzeln, Karin Rudnick, Chiron-Werke GmbH & Co. KG Tuttlingen.

Lob: Vanessa Beneke, Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG Dormettingen, Verena Heni, Chiron-Werke GmbH & Co. KG Tuttlingen, Dominik Jornitz, Schmid Technology Systems GmbH Niedereschach, Natascha Martin, Gruner AG Wehingen, Julia Mattes, Werma Signaltechnik GmbH & Co. KG Rietheim-Weilheim, Ramona Preißer, Berthold Hermle AG Maschinenfabrik Gosheim.