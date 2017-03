Rottweil Werke italienischer Komponisten erklingen

Die beiden jungen Sängerinnen Cornelia Fahrion (Sopran) und Sarah Lena Eitrich (Alt) musizieren zusammen mit dem Instrumentalensemble "La Croma" dieses Werk, das seit dem 18. Jahrhundert zu den bekanntesten und beliebtesten Kompositionen gehört.

Cornelia Fahrion studiert Gesang bei Gundula Anders am renommierten Institut für Alte Musik an der Musikhochschule Trossingen. Bereits während ihres musikwissenschaftlichen Studiums in Tübingen waren historische Interpretation und Aufführungspraxis ihre Schwerpunktbereiche. Die Sopranistin erhielt wichtige musikalische Impulse von namhaften Interpreten der Alten Musik wie zum Beispiel Monika Mauch (Basel), Emma Kirkby und Mhairi Lawson (London). Derzeit ist sie solistisch und mit mehreren Ensembles in unterschiedlichen Projekten mit Musik vom 15. bis zum 18. Jahrhundert aktiv.

Sarah-Lena Eitrich, Mezzo-Sopran, wurde 1993 in Tübingen geboren und sang von frühester Kindheit an in zahlreichen Chören und Ensembles. Ihren ersten Gesangsunterricht erhielt sie mit 16 Jahren bei Susan Eitrich und erzielte mehrfach Bundespreise im Wettbewerb "Jugend Musiziert". Seit 2014 studiert sie Bachelor Gesang an der Musikhochschule Trossingen bei Professor Andreas Reibenspies. Weitere Impulse bekam sie im Rahmen von Meisterkursen. Parallel studiert sie Musikwissenschaft und Kunstgeschichte an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Benedetta Costantini, die Leiterin des Ensembles "La Croma", studierte Violine am Konservatorium von Turin, ist Preisträgerin bei internationalen Wettbewerben und hatte von 1989 bis 1991 einen Lehrauftrag am Konservatorium von Turin. An der Musikhochschule Stuttgart legte sie 1991 die Konzertreifeprüfung ab. Seit 1989 lebt sie in Deutschland.