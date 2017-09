Rottweil Wer will mitmachen?

Das erleben Jahr für Jahr die Wanderführer, Gestalter und Macher des Jahresprogramm des Epfendorfer Albvereins.

Keine dauerhafte Verpflichtung

Neue Ideen kommen aber auch mit neuen Gesichtern. Der Albverein ist offen und dankbar für jede Anregung, Idee oder gar Durchführung. Das Schöne dabei ist, das jeder dabei seine eigenen Vorlieben umsetzen und mitgenießen kann, heißt es in einer Mitteilung. Es genüge schon die Gestaltung einer Sache im Jahr, ohne eine dauerhafte Verpflichtung eingehen zu müssen. Es ist ganz einfach, sich für 2018 beim Albverein für Epfendorf und für die Gemeinschaft einzubringen: Das Formular auf der Homepage www.epfendorf.albverein.eu ausfüllen und bei einem Ausschuss-Mitglied abgeben, bei Vorsitzendem Franco Fortunato, Telefon 07404/79 46, anrufen oder einfach in die eigens dafür vorgesehene Sitzung am Freitag, 20. Oktober (Rathaus, 19 Uhr), kommen.