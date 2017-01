Rottweil Wer rastet, der rostet – körperlich und mental

Spazieren gehen ist auch der Jungbrunnen von Marlies Kern. Die 81-Jährige leitet seit drei Jahren die Deißlinger Seniorenwandergruppe an. Bei Wind und Wetter macht sie sich jeden Donnerstag ab 14 Uhr mit einigen Gleichaltrigen auf zu einem Fußmarsch in die Wälder und Wiesen um Deißlingen. Auch hier wird das Tempo den Fähigkeiten der Teilnehmer angepasst. "Hauptsache, man geht raus und bewegt sich", findet Kern, "die Geschwindigkeit ist dann erst mal egal." Ihr Geheimnis ist es, immer in Bewegung zu bleiben. So kann sie auch mit zwei künstlichen Hüften im hohen Alter noch leichten Sport treiben. Kurze und mittellange Strecken fährt sie immer noch mit dem Fahrrad, besucht die Seniorengymnastik und zog vor dessen Umbau regelmäßig Bahnen im Deißlinger Schwimmbad.

Neue Anreize und Herausforderungen

Zudem besucht sie das gesellige Tanzen im Gemeindezentrum. "Das ist auch was für den Kopf, man muss da ganz schön mitdenken", findet Marlies Kern. "Man darf nur nicht aufhören, sich zu bewegen und bequem werden. Denn, wer rastet, der rostet."

Was für den Körper gilt, das gilt in gleichem Maße für den Kopf. Dieter Gaus, stellvertretender Kreisgeschäftsführer beim DRK, empfiehlt, das Gehirn stets vor neue Herausforderungen zu stellen und ihm neue Anreize zu bieten. "Man sollte unbedingt ein Hobby haben, etwas das einen fördert", findet Gaus, "das hat auch emotional einen großen Wert." Er kommt beruflich viel mit Senioren in Kontakt. Allein das DRK bietet im Kreis Rottweil über 60 Kurse für Ältere an. Einer davon ist das Gedächtnistraining.

Die Teilnehmer lernen Methoden kennen, mit denen es ihnen leichter fällt, sich Dinge zu merken, machen Übungen und Rätsel, die die Denkleistung erhöhen sollen. Wo liegt der Schlüssel, wie heißt noch mal die Tochter der Nachbarin oder was wollte ich im Keller? Mit gezielten Aufgaben schulen die Teilnehmer ihre Konzentration, Merkfähigkeit oder Wortfindung. Der Kurs sei schon in einem Alter um die 50 sinnvoll, meint Gaus. Wer aber meint, bloß mit Lesen oder durch Dauerberieselung durch den Fernseher etwas für seine Gehirnleistung zu tun, liegt falsch: "Man lernt mit dem ganzen Körper. Anfassen und aktiv sein, sind unheimlich wichtig", erklärt er, "aktive Menschen, bleiben länger fit – körperlich und geistig."

Sturzprophylaxe schult sicheren Gang

Das sei besonders für Personen wichtig, für die nach dem Eintritt in den Ruhestand mit der Arbeit eine mentale Herausforderung wegbricht. Nun sei Zeit, beispielsweise ein kreatives Hobby oder mit Sport zu beginnen, zu reisen oder eine neue Sprache zu lernen. Auch auf die Enkel aufpassen oder sich in ein neues technisches Gerät reinzufuchsen kann die Gehirnleistung fördern. "Soziale Kontakte sind unheimlich wichtig. Das Austauschen und das Erzählen von Erlebtem halten das Gehirn fit und ist zudem schöner als alleine zu sein", meint Gaus.

Daher bringen die Gruppen – ob Gymnastik, Wassersport oder Spaziergängergruppe – immer noch ein weiteres Plus: ein Erlebnis, das man teilen kann und das vor Einsamkeit schützt – Aktivitäten für den Körper und für das Wohlbefinden.

Ein Kurs, der besonders sinnvoll ist, wenn man im hohen Alter alleine wohnt, ist die Sturzprophylaxe. Das Training soll Senioren darauf vorbereiten, Stürze in den eigenen vier Wänden zu vermeiden. Mit gezielten Gymnastikübungen wird das Gleichgewicht geschult und die Muskulatur der Beine und der Oberschenkel verbessert – für einen sicheren Stand und Gang. Fällt man doch einmal, wird den Schülern gezeigt, wie sie sich selbst aufhelfen können oder wie sie im Notfall am besten ans Telefon gelangen, um den Rettungsdienst zu verständigen.

Die Wohnumgebung den Bedürfnissen anpassen

Unabhängig vom Kurs hat Gaus auch einige einfache Tipps für den Alltag in den eigenen vier Wänden parat. Er rät dazu, Stolperfallen wie Teppiche oder Kabel auf dem Boden zu vermeiden. Darüber hinaus hält er eine helle Ausleuchtung der Räume für sehr wichtig – damit eben solche Stolperfallen nicht übersehen werden. Zu diesem Thema bietet das DRK eine Wohnraumberatung an. Ein Spezialist zeigt dann auch weitere Tricks, wie die Einrichtung und Umgebung Senioren den Alltag erleichtern kann.

Zudem rät Gaus allen Senioren dazu, Hilfsmittel trotz möglicher Eitelkeit anzunehmen – einen Rollator zu benutzen, wenn man nicht mehr gut zu Fuß ist oder regelmäßig beim Optiker die Brille zu checken. Denn letztendlich geht es darum, dass man sich auch im Alter so gut wie möglich fühlt.

Anfang des vergangenen Jahres ist das Pflegestärkungsgesetz II in Kraft getreten. Entscheidende weitere Änderungen in der Pflegeversicherung ergaben sich zum 1. Januar 2017. Doch was bedeutet das für Versicherte? Wie sieht es mit der pflegerischen Situation im Landkreis Rottweil aus? Und was tun, wenn ein Familienmitglied zum Pflegefall wird? Solchen Fragen gehen wir in unserer Serie zum Thema Pflege nach.