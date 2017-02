Rottweil Wer ist am lautesten?

Seit Dreikönig wird in Rottweil fleißig das Klepfen geübt. Durch die Gassen und Straßen hallen die Peitschenschläge. So können sich die Nachwuchsklepfer nun – aufgeteilt in vier Altersgruppen – an vier unterschiedlichen Stationen messen. Die Aufgaben des Wettbewerbes erfordern vielseitiges Können: Bei den ersten beiden Stationen, "Feder abschlagen" und "laut, lauter, am lautesten", wird die Treffsicherheit und Lautstärke gemessen. An der dritten Station fragt Schuhmacher Karl-Heinz Auch "Wissen rund um die Geisel" ab.

Zum Schluss folgt das "freie Klepfen": Dabei führen die jungen Teilnehmer ihr Können dem Schiedsgericht, bestehend aus Mitgliedern der Narrenzunft und Original-Rössle-Treibern vor. Ausdauer und Stil fließen dabei in die Bewertung ein. Narrenmeister Christoph Bechtold prämiert die Gewinner vor dem Alten Rathaus. Für Getränke und Leckereien sorgen die Kinder der Klasse 4a der Eichendorff-Schule. Zuschauer sind herzlich willkommen. Die kostenfreie Anmeldung findet direkt am Samstag vor dem Alten Rathaus von 14 bis 14.30 Uhr statt.

Weitere Informationen: Kinder- und Jugendreferat der Stadt Rottweil unter Telefon 0741/49 43 53.