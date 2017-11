Rottweil Wer gibt Erlaubnis, ein Ebenbild Gottes zu töten?

Rottweil. Pfarrerin Esther Kuhn-Luz sagte, es sei ein wichtiger Tag, an dem ein Volk trauert in Erinnerung an diejenigen, die in den Kriegen ums Leben kamen. In einem Schreiben des VdK habe sie gelesen, es bleibe uns die Frage nicht erspart, ob die Gefallenen unsere Erinnerung "verdient" hätten. "Sind sie für eine gute Sache gestorben, oder wenigstens im guten Glauben daran?" Kuhn-Luz meinte, es solle uns Anlass für ein mahnendes Gedenken sein und uns die eigene Verführbarkeit vor Augen führen.

Bei einer ökumenischen Konferenz 1948 hätten die beiden christlichen Kirchen im Angesicht der furchtbaren Zerstörung gesagt, Krieg dürfe um Gottes Willen nicht sein. Sie fragte, warum nicht um der Menschen willen? Krieg entstehe oft dann, wenn sich Menschen einer bestimmten Nation besser, hochwertiger oder klüger als andere empfänden.

Eine Ideologie der Ausgrenzung und Selbstüberhöhung sei immer der Anlass für Krieg und Gewalt. Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht im Grundgesetz. Weil jeder Mensch ein Ebenbild Gottes sei, könne sich niemand als etwas Besseres, Höherstehendes definieren als der andere. Woher soll ich mir die Erlaubnis geben lassen, ein Ebenbild Gottes zu töten? "Sie sagen Frieden, Frieden – und es ist doch kein Frieden", stehe schon in den Prophetenbüchern. Staaten, die heute von Frieden redeten, seien gleichzeitig Waffenlieferanten. "Wie kann man jemandem Glauben schenken, der dich mit der rechten Hand streichelt, während er dich mit der linken Hand schlägt?", zitierte sie Papst Franziskus.