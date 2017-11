Rottweil Wenn nur einmal der Mond über Rottweil aufgeht

Da es so langsam spät geworden ist, kann die Mimi nicht ohne ihren Krimi ins Bett gehen. Vielleicht liest sie von den dunklen Gestalten, wie sie im "Kriminal-Tango" beschrieben werden. Ein Glück, dass Reinhard Meys folgendes Gedicht "Alles ist gut" wieder zuversichtlich stimmt. Und so ist Raum, die Liebe zu spüren bei Elton Johns "Can You Feel The Love Tonight". Zum Finale heißt es "Gute Nacht Freunde".