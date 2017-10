Rottweil Wenn kleine Stufen zur großen Hürde werden

"Es gibt eine lange Liste an Sachen, wir sind noch dran, alles aufzuarbeiten", berichtet Ruth Gronmayer. Man sei sich bewusst, dass bei der Stadt nicht alles auf einmal umgesetzt werden könne."Uns ist es wichtig, am Ball zu bleiben", ergänzt Nadja King vom Mehrgenerationenhaus. Deshalb sei schnell klar gewesen, dass es auch in diesem Jahr einen Stadtrundgang geben soll. Dieser ermögliche Begegnungen in lockerer Atmosphäre und ganz neue Erfahrungen. Die Teilnehmer werden sich in Kleingruppen durch die Stadt bewegen und abschließend ihre Erkenntnisse im Kutschenhaus zusammentragen und das Erlebte reflektieren.