Rottweil Wenn Jugendliche zu Tätern werden

Doch sexuelle Gewalt unter Jugendlichen gilt weiterhin als gesellschaftliches Tabu-Thema. Deshalb haben es sich der Donum Vitae Kreisverband Rottweil, der Verein "Frauen helfen Frauen + Auswege" sowie das Gesundheitsamt Rottweil zur Aufgabe gemacht, für das Thema zu sensibilisieren. "Denn Missbrauch kann nur im Verborgenen stattfinden", erklärt Hanne Blust von "Frauen helfen Frauen + Auswege". Aus dem Grund sei es wichtig, "dass ein Tabu offen auf den Tisch kommt."

Dazu hatten die Institutionen nach 2015 zum zweiten Mal die Wanderaustellung "Echt Krass! – Wo hört der Spaß auf?" in den Sonnensaal des Kapuziners in Rottweil geholt. In dem interaktiven Rundgang setzen sich junge Erwachsene mit ihren eigenen Grenzen, den Folgen sexueller Gewalt und Möglichkeiten der Prävention auseinander.

Neugierig nähert sich die kleine Gruppe um Denise einer weiteren Station. Kurze Einspieler konfrontieren sie mit geschlechterspezifischen Vorurteilen: "Jungs sind triebgesteuert – das stimmt auf keinen Fall!", sagt der 14-jährige Luis bestimmt. Schon steigen seine Klassenkameraden in die Diskussion mit ein. "Die Ausstellung bringt Schüler überhaupt erst ins Gespräch untereinander", bekräftigt Claudia Stahl vom Gesundheitsamt. Kommunikation sei für sie der Schlüssel, um mit dem oft schambesetzten Thema umzugehen. "Neugierde ist ein Türöffner."

Denn vertraut sind die Jugendlichen mit den Straftaten allemal. Im Durchschnitt seien ein bis zwei Schüler pro Klasse direkt von Missbrauch betroffen, informieren die Initiatorinnen der Ausstellung. "Ich glaube schon, dass das oft passiert – aber eben im Verborgenen", befürchtet die 14-jährige Jasmin. Und Luis ergänzt: "Das ist ziemlich verstörend."

Als verstörend und unangenehm empfindet Denise auch die unzähligen Augenpaare, die in der nächsten Box auf sie herunterstarren. "Es ist gruselig, so beobachtet zu werden." Ihr wird klar, dass bereits Blicke oder derbe Sprüche Grenzen überschreiten können. Denise jedenfalls ist sich sicher, wie sie angesprochen werden möchte und wo ihre Grenzen sind.

Wichtig ist ihr auch ein selbstbewusster Umgang mit sozialen Medien – sich zu wehren gegen Anfragen wegen brisantem Bild- und Videomaterial. Auch wenn die kleine Gruppe selbst nicht direkt betroffen ist, haben sie in ihrem Umfeld und an der Schule von solchen Fällen gehört – und kennen die Auswirkungen. "Wenn man das in der Schule nicht mitbekommt, wie das so ist, dann macht man das vielleicht aus Leichtsinn", meint Denise. "Das liegt daran, dass soziale Netzwerke immer populärer werden. Was einmal im Netz ist, bleibt dort."

Die 16-Jährige befindet sich mittlerweile auf der Anklagebank einer Gerichtsverhandlung. Eine eindringliche Stimme verliest die Anklageschrift. Aufmerksam lauschen die Jugendlichen bis zur Urteilsverkündung. Unmut macht sich breit: Luis findet die Strafe "unfair" – ein traumatisiertes Missbrauchsopfer könne man nicht mit einer Geldstrafe aufwiegen. "Es ist wichtig, dass man seine Rechte verteidigen kann", ist sich Luis sicher.

Die Empörung weicht einer betroffenen Stille, als Audiospuren erklingen, in denen Jugendliche von den Folgen eines Missbrauchs erzählen. Die Betroffenheit mischt sich allmählich mit Erleichterung, als die Jugendlichen nachdenklich die Ausstellung verlassen, die Sonnenstrahlen langsam die trüben Gedanken vertreiben.

Durch den Präventionsparcours sind die Jugendlichen auf ein oft verschwiegenes Problem aufmerksam geworden. Doch die Initiatorinnen wollen auch dort ansetzen, wo Prävention nicht mehr greifen kann. Sie wollen Missbrauchsopfern Auswege aufzeigen. Stahl: "Es ist das Kostbarste, dass man darüber reden kann."