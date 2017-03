Rottweil Wenn es beim Zusammenleben mit Tieren chaotisch wird

Er sieht einen Zusammenhang mit der steigenden Zahl von Single-Haushalten vor allem von älteren Menschen. "Erst sind es nur ein oder zwei Katzen. Dann werden die Tierhalter gefragt, ob sie nicht noch das eine oder andere Tier nehmen würden. So würden Tiere" dann richtiggehend gehortet". Die Tierhalter seien bald überfordert, könnten Tierarztbesuche nicht zahlen und seien nicht in der Lage, für hygienische Verhältnisse in der Wohnung, oder, beispielsweise bei Nagetieren und Wellensittichen, im Käfig zu sorgen. Nachbarn, Verwandte oder Betreuer sind es dann, die entdecken, was los ist, betont Langer.

Der Tierarzt erzählt vom einem Fall, als ein älterer Mensch, der unter Demenz litt, als Pflegefall ins Krankenhaus musste. 20 Meerschweinchen, von denen acht bereits verendet waren, wurden in der Wohnung aufgefunden. In solchen Notfällen werden die Tiere oft beschlagnahmt und in ein Tierheim gebracht.

Nicht immer sind es die spektakulären Fälle wie in St. Georgen vor einigen Jahren, als mehrere Hunde aus tierquälerischer Haltung befreit wurden. Die Hundehalterin war freilich keine Rentnerin und auch zuvor in einem anderen Landkreis ähnlich aufgefallen. Zwar war ein Tierhalteverbot ausgesprochen, im Nachbarlandkreis aber nicht bekannt gemacht worden. Inzwischen werden Namen der Bürger, gegen die Tierhalteverbot ausgesprochen wurde, innerhalb eines Regierungsbezirks in allen Landkreisen bekannt gemacht.