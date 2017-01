Rottweil Wenn Alt und Jung im Betrieb aufeinander treffen

John verantwortet am Flughafen Stuttgart seit 25 Jahren den Bereich der Personalentwicklung und Ausbildung. In regelmäßigen Workshops versucht er, dass sich die jungen Mitarbeiter und die Alteingesessenen einander nähern und gegenseitig auf ihre Interessen und Erwartungen eingehen. Laut John zeigte das Publikum einen guten Querschnitt in einem beispielhaften Betriebsalltag. Neben einigen Zuhörern, die sich dem Rentenalter nähern und denjenigen, die mitten im Berufsleben stehen, interessierten sich auch einige junge Berufseinsteiger für das Thema.

In seinem kurzweiligen Vortrag erklärte er zunächst das demografiebedingte Problem auf dem Arbeitsmarkt und resümierte: "Heute schon –­ und künftig umso mehr – arbeiten so viele verschiedene Generationen zusammen wie nie zuvor." Dass es da mal Spannungen geben wird, aufgrund unterschiedlicher Lebensweisen und Vorstellungen, ist programmiert.

Der Referent zeigte anhand von Bildern mit Ereignissen, Idolen und Alltagsgegenständen, was die jeweiligen Generationen seit der Nachkriegszeit geprägt hatte. Die Menschen, die in der Nachkriegszeit aufgewachsen sind, lebten meist in strengen intakten Familien, der Vater war Alleinverdiener. Die "Generation Y" hingegen, geboren zwischen 1980 und 1995 oder gar die "Digital Natives", ab Jahrgang 1996, sind mit völlig anderen Werten und Voraussetzungen aufgewachsen. Zu dieser Zeit waren Patchworkfamilien okay, die Karriere hat einen hohen Stellenwert genauso wie der Besitz von technischen Geräten und die dauerhafte Verbindung mit dem Internet.